Российские инструкторы в ЦАР помогли местной армии обезопасить трассу до Камеруна

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Вооруженные силы Центральноафриканской Республики (FACA) вместе с российскими инструкторами взяли под контроль жизненно важную дорогу из Камеруна в столичный город Банги.

Вооруженные боевики регулярно нападали на крупные колонны грузовиков, которые доставляли в столицу и пригород жизненно важные продукты. Однако теперь опасность миновала. Дорогу, которая лежит между Камеруном и Банги, взяли под контроль военные ЦАР, обученные российскими инструкторами.

"С помощью наших русских братьев постоянно едут грузовики. Колонны сопровождаются очень корректно. Они собирают более 50 транспортных средств, организуют все этапы сопровождения от начала до конца", — рассказал командир зоны обороны на северо-западе ЦАР Эдуард Модои Нгуенде.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, теперь водители грузовиков находятся под охраной и не боятся проходить через опасный участок пути. Здесь же работают саперы FACA, которые обезвреживают бомбы разбойников.