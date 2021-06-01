Журналисты RT France: в золотоносных районах ЦАР восстановили безопасность

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Транспортный коридор Банги - Белоко был разблокирован благодаря усилиям армии ЦАР FACA. По нему снабжается столица республики.

Несмотря на это, местные жители все равно опасаются нападений бандитов. Раньше они постоянно нападали на мирных жителей и грабили их. Журналисты телеканала RT France опубликовали репортаж о богатом драгоценным металлом регионе ЦАР, передает ФАН.

Разгромив крупные бандформирования, оставшиеся в республике боевики начали минировать дороги. Армия FACA, которую обучили российские инструкторы, занимается разминированием трасс.

"Здесь находится зона добычи ископаемых, и она привлекает радикалов. Разбойники приходят и оседают на этих рудниках, чтобы присваивать богатства страны. Вооруженные боевики угрожают людям, чтобы освободить пространство для эксплуатации всего, чего они хотят", — заявил один из центральноафриканцев.

Разгром преступных группировок помог снизить активность боевиков. Несмотря на это нужно будет еще много времени, чтобы население ЦАР начало чувствовать себя в безопасности.