Глава ВТБ заявил, что не верит в отключение России от SWIFT

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

SWIFT является европейской компанией, поэтому вопрос отключения потребует участия руководства ЕС. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин.

Костин сказал, что не верит в отключение России от международной банковской системы. По его словам, у США есть другой инструмент влияния на Россию, который они уже используют. Об этом сообщает РБК.

По мнению руководителя российского банка, США отключали банки РФ и Ирана от долларовых расчетов с введением вторичных санкций в отношении европейских банков, которые сотрудничают с подсанкционными организациями. Он отметил, что подобные действия пугают даже в Европе.