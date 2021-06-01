Сочи оказался самым популярным российским курортом летом 2021 года

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Большинство туристов в этом году из всех российских курортов предпочли отправиться на отдых в Сочи. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Илья Уманский.

В Сочи забронировано около 71 процента объектов размещений для туристов. Из всех российских курортов это самый загруженный город, сообщил эксперт на пресс-встрече корреспондентам "Ленты.ру".

Не менее популярным направлением стал город-курорт на южном берегу Крыма Алушта. Здесь "под завязку" заполнено 70 процентов отелей. На третьем месте оказалась Анапа — свободными остаются около 32 процентов гостиниц.

Соответствующий спрос на отдых в России объясняют акцией кэшбека. Россияне могут рассчитывать на возврат в размере 20 процентов от стоимости за все туры, отдых в рамках которых закончится не позднее 10 января. При этом выбранный тур по России должен быть оплачен картой "Мир". Максимальная сумма к возврату ограничена 20 000 руб.