Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Андрей Пивоваров передал письмо через адвоката после задержания в Пулково

Политика
100

Андрей Пивоваров передал письмо через адвоката после задержания в Пулково
wikipedia.org / Владислав Постников

Экс-директор нежелательной в РФ организации "Открытая Россия" в письме, переданном через адвоката, говорит, что его отправят в Краснодар.

Он обвиняется в сотрудничестве с нежелательной организацией. В своем письме деятель заявляет, что он находится в здании петербургского СК, в котором ожидает допроса следователей. Пивоваров отметил, что не так планировал завершить этот день, а собирался улететь отдыхать. По его словам, его планируют везти на обыски, а потом доставят на самолете в Краснодар.

Инициатором розыска Пивоварова стал СУ СК РФ по Краснодару. Сообщалось, что самолет, с которого сняли экс-главу "Открытки", отправился в Польшу по расписанию.

#ск рф #открытка #пивоваров
Сочи оказался самым популярным российским курортом летом 2021 года
Сочи оказался самым популярным российским курортом летом 2021 года
Общество
00:04 | 1 июня
Андрей Пивоваров передал письмо через адвоката после задержания в Пулково
Андрей Пивоваров передал письмо через адвоката после задержания в Пулково
Политика
23:33 | 31 мая
Марков рассказал, какие инструменты воздействия на Украину Москва пока не использует
Марков рассказал, какие инструменты воздействия на Украину Москва пока не использует
Ближнее зарубежье
23:32 | 31 мая