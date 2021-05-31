Андрей Пивоваров передал письмо через адвоката после задержания в Пулково

wikipedia.org / Владислав Постников

Экс-директор нежелательной в РФ организации "Открытая Россия" в письме, переданном через адвоката, говорит, что его отправят в Краснодар.

Он обвиняется в сотрудничестве с нежелательной организацией. В своем письме деятель заявляет, что он находится в здании петербургского СК, в котором ожидает допроса следователей. Пивоваров отметил, что не так планировал завершить этот день, а собирался улететь отдыхать. По его словам, его планируют везти на обыски, а потом доставят на самолете в Краснодар.

Инициатором розыска Пивоварова стал СУ СК РФ по Краснодару. Сообщалось, что самолет, с которого сняли экс-главу "Открытки", отправился в Польшу по расписанию.