kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил о вакцинации от коронавируса. Об этом политик сообщил в своем Twitter.

"Вакцинировался", — говорится в сообщении Макрона.

По словам политика из Франции, сделать прививки необходимо всем гражданам республики. Макрон заявил о важности вакцинирования для защиты своих близких.

Французский лидер напомнил, что сделал прививку от коронавируса еще зимой 2020 года, из-за чего ранее находился на самоизоляции в течение недели. Позднее стало известно, что первая леди Франции Бриджит также переболела COVID-19.