Зеленский заявил об угрозе Союзного государства РФ и Белоруссии для Украины

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киеву может угрожать создание союзного государства России и Белоруссии.

Россия и Белоруссия могут включать в интеграционные процессы оборону. Об этом Зеленский заявил немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мы наблюдаем за тем, как Россия и Белоруссия настойчиво сотрудничают друг с другом. Они могут включить туда оборону, и тогда эти страны смогут оказывать на нас серьезное давление", — сказал он.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Союзное государство России и Белоруссии подразумевает сохранение суверенитета двух государств, но с передачей некоторых полномочий в наднациональную структуру. Макей отметил, что Минску нужно искать любые формы участия в интеграционных взаимодействиях и процессах, чтобы сохранить страну в условиях сильной экономической турбулентности.