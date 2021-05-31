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Зеленский заявил об угрозе Союзного государства РФ и Белоруссии для Украины

Политика
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Зеленский заявил об угрозе Союзного государства РФ и Белоруссии для Украины
president.gov.ua / Офис Президента Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киеву может угрожать создание союзного государства России и Белоруссии.

Россия и Белоруссия могут включать в интеграционные процессы оборону. Об этом Зеленский заявил немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мы наблюдаем за тем, как Россия и Белоруссия настойчиво сотрудничают друг с другом. Они могут включить туда оборону, и тогда эти страны смогут оказывать на нас серьезное давление", — сказал он.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Союзное государство России и Белоруссии подразумевает сохранение суверенитета двух государств, но с передачей некоторых полномочий в наднациональную структуру. Макей отметил, что Минску нужно искать любые формы участия в интеграционных взаимодействиях и процессах, чтобы сохранить страну в условиях сильной экономической турбулентности.

#москва #минск #интеграция #зеленский
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