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Дмитрий Певцов презентовал «Гимн оптимизма»

Россия
/ Обновлено: 31 мая 2021 22:38 54

По словам Дмитрия Певцова, идею снять такой клип пришла на встрече с семейным коллективом «Раздолье».  

— Порой вот так, за чаем и плюшками, рождается прекрасная идея, — сообщил народный артист РФ – У нас в Москве так много творческих людей, мы с коллективом «Певцовъ-оркестр» решили поддержать ребят. Получился, на мой взгляд, настоящий гимн оптимизма и веры в лучшее. И удачно успели: практически ко Дню защиты детей. Сегодня важно быть вместе, смотреть друг другу в глаза, а не в экран смартфона.

Композитор и вокалист, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, автор мюзиклов Ким Брейтбург отметил, что такие проекты в условиях пандемии помогают почувствовать оптимизм.  

— Все еще будет! – сказал Брейтбург. – И ребята, и Дмитрий Певцов большие молодцы, что смогли найти время и силы для такого проекта. Дети, это видно, искренне чувствуют музыку, очень стараются. А песня сама по себе прекрасна.

Музыкант, композитор, продюсер проектов «МУЗЫКАВМЕСТЕ» и «10  песен атомных городов» Тимур Ведерников оценил социальную значимость проекта.  

— Очень рад, что движение песен вместе продолжается, — отметил он. — Это объединение людей с помощью музыки, с помощью искусства, которое создает связи между людьми. А чем ближе мы будем, чем лучше будем друг друга чувствовать, тем лучше будет мир вокруг нас. Я уверен, что когда-нибудь Дмитрий Певцов и у нас в проекте примет участие. 

Отметим, что работа над клипом шла более двух месяцев.

#москва #справедливая россия #певцов
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