Законопроект о наказании за неполную выплату алиментов внесли в Госдуму

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Российское правительство внесло законопроект в Госдуму, который предусматривает обязательное наказание за выплату должниками по алиментам неполных сумм.

Изменения будут внесены в административное и уголовное законодательство. Об этом говорится в электронной базе данных Госдумы.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что часто судьи прекращают разбирательство из-за частичной или незначительной уплатой алиментов, несоизмеримой с размером зарплаты должника. Изменения будут конкретизировать объем выплат.

"В связи с этим предлагается внести изменения в статью 5.351 КоАП, которые позволят обеспечить возможность привлечения к административной ответственности лиц, обязанных уплачивать алименты, при частичной уплате алиментов на содержание детей и нетрудоспособных родителей", — говорится в записке.

Закон поможет улучшить механизм привлечения к административной ответственности неплательщиков по алиментам. Он поможет обязать уплачивать алименты, а также повысит оперативность и качество принудительного исполнения судебных актов.