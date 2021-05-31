Андрей Пивоваров был снят с рейса при попытке бежать из России в Варшаву

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Экс-директор признанной в РФ нежелательной "Открытой России" Андрей Пивоваров находится в розыске за деятельность организации. Пивоваров пытался бежать из России.

Бывший директор сообщил в своих соцсетях, что он летел отдыхать. По информации источника ФАН в правоохранительных органах, в Варшаву Пивоваров направлялся не для отдыха, а чтобы скрыться из России.

По заявлениям экс-главы "Открытки", он спокойно прошел таможню без каких-либо вопросов, самолет уже отправлялся на взлет, как его остановили, а позже правоохранительные органы вывели его с борта. Андрей Пивоваров 27 мая сообщил о ликвидации "Открытой России".