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Экс-директор "Открытки" Пивоваров сообщил о своем задержании в аэропорту Пулково

Происшествия
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Экс-директор «Открытки» Пивоваров сообщил о своем задержании в аэропорту Пулково
wikipedia.org / Владислав Постников

Бывшего директора "Открытки" Андрея Пивоварова сняли с самолета в Пулкове. Возмущенный "оппозиционер" поспешил рассказать об этом в своих соцсетях.

Пивоваров подчеркнул в своем обращении к подписчикам, что никаких "веских доводов" для прерывания его путешествия не было. Об инциденте в воздушной гавани Северной столицы и бурной реакции экс-главы "Открытки" сообщает ФАН.

"Летел отдохнуть, прошел таможню никаких вопросов не было. Самолет уже прошёл рулежку, как вдруг стоп. Подъехали менты и вывели меня. Сейчас я в ФСБ Пулково", — написал Пивоваров в социальной сети.

Вероятной причиной к задержанию активного пользователя соцсетей могла стать антигосударственная деятельность "оппозиционера". Андрей Пивоваров ранее заявлял, что члены "Открытки" сохранили связь с беглым олигархом Михаилом Ходорковским.

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Экс-директор "Открытки" Пивоваров сообщил о своем задержании в аэропорту Пулково
Экс-директор "Открытки" Пивоваров сообщил о своем задержании в аэропорту Пулково
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