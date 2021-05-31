Австралийские ученые объяснили, какой фактор усугубляет действие алкоголя на печень

flickr.com /

Люди с лишним весом, которые злоупотребляют спиртным, подвержены большему риску развития болезней печени, считают австралийские специалисты.

Эксперты провели исследование, где изучили связь ожирения и избыточного веса с болезнями печени, на которые влияет алкоголь. Эксперимент основан на данных 500 тыс. человек разных возрастных категорий.

Результаты исследования показали, что люди с избыточным весом или ожирением, которые употребляли алкоголь, были подвержены большему риску заболеваний печени. У злоупотребляющих спиртными напитками зафиксировали потенциал развития алкогольной жировой болезни печени, а риск смерти увеличился в разы.

Специалисты считают, что стандартные рекомендации употребления алкоголя созданы для условно здоровых людей. В этот список не входят пациенты с заболеваниями печени, гепатитами В и С, а также ожирением.

Ранее сайт 360tv.ru передавал, что телеведущая Елена Малышева назвала три неочевидных признака проблем с печенью. Она заявила, что на проблемы с органом могут указывать неочевидные признаки: увеличение груди у мужчин, беспричинное появление синяков на теле и красный цвет ладоней.