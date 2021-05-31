Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Мбаппе, Левандовски и Месси вошли в символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2020/21

Спорт
89

Мбаппе, Левандовски и Месси вошли в символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2020/21
wikipedia.org / Sandro Halank / CC BY-SA 4.0

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представила сборную лучших игроков Лиги чемпионов сезона-2020/21.

Символическая сборная лучших футболистов минувшего сезона Лиги чемпионов была представлена УЕФА в Twitter-аккаунте организации. В список попали форварды Киллиан Мбаппе, Роберт Левандовски и Лионель Месси.

Всего в команду сезона вошли 23 футболиста, в том числе семь игроков "Челси". Лондонский клуб во второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов. В финальном матче, который проходил на португальском стадионе "Драгау", команда Тухеля с минимальным счетом победила "Манчестер Сити".

#футбол #уефа #лига чемпионов #команда сезона
Экс-директор "Открытки" Пивоваров сообщил о своем задержании в аэропорту Пулково
Экс-директор "Открытки" Пивоваров сообщил о своем задержании в аэропорту Пулково
Происшествия
21:01 | 31 мая
Мбаппе, Левандовски и Месси вошли в символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2020/21
Мбаппе, Левандовски и Месси вошли в символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2020/21
Спорт
20:49 | 31 мая
Австралийские ученые объяснили, какой фактор усугубляет действие алкоголя на печень
Австралийские ученые объяснили, какой фактор усугубляет действие алкоголя на печень
Общество
20:46 | 31 мая