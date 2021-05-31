Мбаппе, Левандовски и Месси вошли в символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2020/21

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Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представила сборную лучших игроков Лиги чемпионов сезона-2020/21.

Символическая сборная лучших футболистов минувшего сезона Лиги чемпионов была представлена УЕФА в Twitter-аккаунте организации. В список попали форварды Киллиан Мбаппе, Роберт Левандовски и Лионель Месси.

Всего в команду сезона вошли 23 футболиста, в том числе семь игроков "Челси". Лондонский клуб во второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов. В финальном матче, который проходил на португальском стадионе "Драгау", команда Тухеля с минимальным счетом победила "Манчестер Сити".