Видео перестрелки у московской башни «Око» опубликовали в Сети

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Начало потасовки, произошедшей еще в 2017 году в бизнес-центре "Москва-Сити", сняли камеры видеонаблюдения. Запись лишь недавно обнародовали в Сети.

Вооруженный конфликт произошел во время празднования дня рождения предпринимателя Дмитрия Павлова. На празднике присутствовали дети, планировалось выступление известных личностей. Гостем стал и бизнесмен Гавриил Юшваев, приехавший на дорогом Мaybach, перегородившем в последствии вход в здание.

Охранники попросили его отогнать машину, но попытки оказались тщетными. Личный водитель подошел к секьюрити и потребовал уйти с места. В какой-то момент началась драка, перетекшая в стрельбу. В результате конфликта погиб один человек и были ранены пятеро.

По версии СК, огонь открыл один из охранников предпринимателя. Силовики задержали бойца Магомеда И. Кроме того, специалисты смогли выйти на след и впоследствии задержать еще одного мужчину — Эльдара Х. Он также мог быть причастен к конфликту. Вину никто из них не признает.