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Патрушев: РФ сможет воздействовать на агрессию других стран экономическими мерами

Армия
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Патрушев: РФ сможет воздействовать на агрессию других стран экономическими мерами
Global Look Press / Kremlin Pool

Новая редакция Стратегии национальной безопасности предусматривает возможность отвечать на недружественные действия других государств экономическими и силовыми методами.

Соответствующее заявление озвучил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью "Российской газете". По его словам, новая Стратегия национальной безопасности направлена на увеличение доверия в международной сфере, однако предусматривает и возможность отвечать на выпады извне.

"В ней отмечается правомерность принятия симметричных и асимметричных мер для пресечения и предотвращения недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности Российской Федерации. В первую очередь, введение специальных экономических мер", — заявил Патрушев.

Он добавил, что сфера экономики должна быть устойчивой при этом к санкционным мерам, которые могут применять за рубежом в отношении РФ.

#патрушев #совбез рф #стратегия безопасности
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