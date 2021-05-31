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Президент Франции осудил слежку датских спецслужб за политиками ЕС

Политика
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Президент Франции осудил слежку датских спецслужб за политиками ЕС
kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил слежку датских спецслужб за политиками Евросоюза для Вашингтона. Об этом глава государства высказался на пресс-конференции.

Макрон подчеркнул, что привержен доверию между европейцами и американцами. Между сторонами нет места подозрениям, отметил французский лидер. Президент потребовал ясности вокруг ситуации и предоставления информации от американских и датских партнеров.

Глава республики назвал слежку неприемлемой. Макрон уточнил, что компетентные органы будут вести дискуссии для выявления всех обстоятельств произошедшего.

#франция #слежка #макрон
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