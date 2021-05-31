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Ограничение на авиаперелеты в Турцию из России продлят после 1 июня

Общество
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Ограничение на авиаперелеты в Турцию из России продлят после 1 июня
pixabay.com /

Ограничения на авиаперелеты в Турцию из России сохранятся после истечения установленного срока. Они действуют до 1 июня 2021 года.

Россия продлит ограничение авиасообщения с Турцией после 1 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники, близкие к оперативному штабу по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Запрет вступил в силу 15 апреля. Решение было принято в связи с эпидемиологической обстановкой в стране. В тот же день также было введено ограничение на авиаперелеты в Танзанию.

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