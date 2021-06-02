Global Times: встречи Путина и Байдена опасаются и в США, и в Европе, и в Китае

Федеральное агентство новостей /

Российско-американский саммит на высшем уровне, который пройдет 16 июня в Женеве, грозит стать ключевым событием года, и уже стала причиной настоящей бури в мировых СМИ.

Об этом пишет китайское издание Global Times, проводя параллели между запланированной в Женеве встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, и встречей Михаила Горбачева с Рональдом Рейганом, которая прошла там же в 1985 году. При этом, как отмечают китайские аналитики, в этот ситуация выглядит прямо противоположной тому, что произошло на встрече Горбачева и Рейгана, так как можно ожидать, что президент РФ своих позиций не сдаст, а вот американский лидер как раз может уступить. Это понимают не только в Пекине, но и в Вашингтоне, Лондоне, Париже и Берлине, и потому предстоящий саммит вызывает на Западе такое сильное беспокойство.

Вскоре после того, как место и время встречи Путина и Байдена были подтверждены официально, американская газета The Washington Post – официальный печатный орган Демократической партии США – поспешила заверить своих читателей:

«Нет, саммит Байдена с Путиным не заставит США выглядеть слабыми», — под таким заголовком была опубликована статья, призванная успокоить вспыхнувшие протесты.

Ряд американских сенаторов заявил, что двусторонняя встреча Белому дому нужна больше, чем Кремлю, и чтобы успокоить смутьянов, издание поспешило напомнить, что президент России якобы согласился на встречу с Байденом только после того, как тот публично назвал его «убийцей».

«Дескать, после такого «смелого» наезда лидеру России встреча стала нужна больше, чем президенту США. Удивительный взгляд на мир. Москва никогда и не отказывалась от проведения переговоров на высшем уровне. Для них было совсем не обязательно переходить на оскорбления», — отмечают китайские аналитики.

Global Look Press / Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Но подобный взгляд на ситуацию хотя бы частично объясняет выпад Байдена в адрес Путина, видимо, тот стремится продемонстрировать своим сторонникам внутри страны свою силу и отсутствие страха перед российским коллегой. И именно в этом ключе нужно воспринимать все последние заявления Байдена о том, что на встрече с Путиным он намерен поднять вопрос прав человека в России и «ясно даст понять» собеседнику, что Америка не намерена игнорировать их нарушение.

Подобное сотрясение воздуха рассчитано исключительно на внутреннюю аудиторию, уверены китайские авторы.

«Судя по тому, что происходит за океаном, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уже не один раз вспотела, силясь донести до СМИ позицию Белого дома. Но помогает это мало. Многим в Вашингтоне кажется, что, несмотря на все приводимые доводы, Байден непременно сольет», — говорится в статье Global Times.

Аналогичные опасения раздаются и в СМИ Европейских союзников США. Например, немецкие газеты напоминают читателям, что Владимир Путин отличается от Леонида Брежнева и от Михаила Горбачева, и он не собирается «играть с Америкой», как это делали последние генсеки СССР. А если Байден не понимает этого, пишут европейские журналисты, он обязательно проиграет Путину.

Чтобы успокоить встревоженных союзников США, Байден поспешил сообщить, что перед встречей с Путиным в Женеве, которая назначена на 16 июня, он с 11 по 13 июня проведет в Великобритании саммит стран «Большой семерки», а 14 июня успеет провести саммит НАТО и встречу с лидерами стран-членов Евросоюза в Брюсселе.

nato.int /

Интересно, что этот визит в Европу станет для Байдена первым в должности президента США, хотя его инаугурация состоялась пять месяцев назад. Но европейцы довольны и этим. Например, немецкая газета Die Welt с гордостью прокомментировала расписание встреч Байдена: «сначала друзья, Путин потом».

Но помимо американцев и европейцев, с тревогой ожидающих встречи Владимира Путина и Джо Байдена, есть еще одна – третья – сторона, которая ждет этого саммита с не меньшим беспокойством. Эта третья сторона – Китай.

В частности, в Пекине всерьез опасаются, что США могут попытаться рассорить Россию и Китай, тем более, что американские журналисты в открытую предлагают множество сценариев того, как Байден может этого добиться.

Как раз для того, чтобы успокоить китайских читателей на этот счет Global Times пишет, что «российско-китайским отношениям не смогут повредить никакие силы».

«Никакое улучшение отношений с США не заставит Пекин и Москву ослабить бдительность – они не перестанут обращать внимание на попытки Вашингтона вбить клин между Россией и Китаем», — уверяет китайское издание.

wikipedia.org / mil.ru / CC BY 4.0

Однако там же отмечается, что Пекин пока не готов, даже перед лицом опасности сближения Москвы и Вашингтона, предложить России создать экономический или оборонный альянс.

В заключение китайские авторы подчеркивают, что разгоревшиеся во всем мире политические страсти объясняют, почему Москва с такой серьезностью ведет подготовку к предстоящей встрече президентов РФ и США.