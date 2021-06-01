Мирзаян: все, что могут потерять белорусы, это страх перед санкциями

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Жесткая реакция Евросоюза на инцидент с самолетом Ryanair приведет к тому, что власти Белоруссии окончательно откажутся от идеи маневрирования между Россией и Западом, что ускорит процесс интеграции в рамках Союзного государства.

Такое мнение в авторской колонке для издания «Украина.ру» изложил политолог, доцент Финансового университета при российском правительстве Геворг Мирзаян, рассуждая о том, к чему приведет давление Запада на Минск из-за задержания обвиняемого в Белоруссии в организации массовых беспорядков, бывшего главреда экстремистского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Напомним, Протасевич был задержан после того, как в Минске совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс. Причиной экстренной посадки в Белоруссии стало сообщение о якобы заложенной на борту лайнера бомбе, которое, как выяснилось при проверке, было ложным.

Однако в Евросоюзе обвинили белорусского президента Александра Лукашенко в том, что тот силой посадил самолет, отправив на перехват лайнера истребители. Европарламент назвал произошедшее актом «государственного терроризма», также в Брюсселе заявили, что Минск занимается воздушным пиратством.

pixabay.com / cadiju1968

В качестве наказания страны Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям совершать полеты над территорией ЕС, а также рекомендовали собственным перевозчикам совершать рейсы через воздушное пространство Белоруссии.

По мнению Геворга Мирзаяна, жесткая политика Европы против Александра Лукашенко приведет только к тому, что в белорусском обществе наступит отрезвление и белорусы вслед за россиянами потеряют то, что до сих пор сдерживало их от некоторых нужных шагов – страх перед санкциями.

Не так давно, напомнил политолог, фактором, который удерживал Российскую Федерацию от того, чтобы в случае украинского наступления на республики Донбасса признать Донецкую и Луганскую народные республики своими регионами, было опасение столкнуться с жесткими санкциями от Запада. Но теперь, когда и Соединенные Штаты, и Евросоюз принимают против России все новые санкции, зачастую без повода, это перестало пугать.

«Мы понимаем, что санкции будут приниматься в любом случае — хотя бы по причине того, что «давно не вводили», — поэтому смысл из-за них отказываться от выгодных шагов? – рассуждает Эксперт. — Надеемся, белорусские соседи теперь будут думать таким же образом».

Global Look Press / Kremlin Pool/Global Look Press

Также Геворг Мирзаян выразил надежду, что президент Белоруссии, столкнувшись с жесткими санкциями ЕС, окончательно откажется от своей политики маневрирования между Западом и Россией, и перестанет саботировать интеграцию в рамках Союзного Государства, что он делал до сих пор, объясняя это стремлением к «интеграции без отказа от суверенитета».

Теперь, считает политолог, у Минска похоже просто не остается выбора. И, чем тяжелее будет ущерб от европейских санкций для экономики Белоруссии, тем быстрее пойдут переговоры по подписанию «дорожных карт» и сам процесс интеграции, заключил Мирзаян.