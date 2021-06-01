Кедми: новые ракеты РФ оказались не по зубам американской ПРО

Pr Scr youtube.com / Вечер с Владимиром Соловьевым

Вся американская система противоракетной обороны является устаревшей и не способно бороться с гиперзвуковыми ракетами, которые уже есть на вооружении у России.

С таким заявлением в эфире YouTube-канала Iton Tv выступил израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, который констатировал, что представленное Россией гиперзвуковое оружие, позволяющее сбивать американские ракеты на этапе их запуска, в корне меняет баланс сил.

«Новые ракеты "Ярс" и "Сармат", их гиперзвуковые ракеты и боеголовки, как "Авангард" – это то, чего в Соединенных Штатах нет. Это то, что Соединенные Штаты частично начинают разрабатывать. О стратегической и гиперзвуковой ракете они еще не говорят. А попытаться спроектировать что-то вроде "Авангарда", хотя с меньшими тактико-техническими данными они только говорят, а не проектируют», — подчеркнул Кедми.

Также израильский эксперт подчеркнул, что новейший российский комплекс С-500, о котором говорил президент России Владимир Путин, полностью меняет баланс сил между Москвой и Вашингтоном, так как может уничтожить спутник, может уничтожить гиперзвуковую ракету, летящую со скоростью до 6 скоростей звука. Эти комплексы можно устанавливать где угодно, включая и морские платформы, напомнил Кедми. А это значит, что российский флот получает возможность сбивать баллистические ракеты Соединенных Штатов Америки как на взлете, так и на спуске.

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«Это ракета, которая может позволить обнулить американские стратегические силы, основанные на самолетах. Корабли в море с этими ракетами просто собьют американские, которые полетят с ядерными ракетами в сторону России. И неважно, какие самолеты это будут…», — подчеркнул Кедми.

Американская система ПРО построена больше на морской платформе, чем на сухопутной, добавил военный эксперт. То есть американские военные планируют сбивать российские межконтинентальные баллистические ракеты с морских платформ Aegis («Иджис»). Но российские ракеты «Циркон» уничтожат эти морские платформы до того, как те смогут хоть что-то предпринять, потому что у США пока вообще нет оружия, способного противостоять гиперзвуковым ракетам.

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Таким образом вся американская система ПРО устарела и не способна противостоять гиперзвуковому оружию, не только «Авангарду», но и ракетам «Кинжал» и «Циркон», подчеркнул Кедми.

«Стратегический баланс между Россией и Соединенными Штатами выходит на совершенно новый уровень. Когда практически почти обнуляется система противоракетной обороны Соединенных Штатов. И ставят под огромную угрозу Военно-морские силы США как стратегические, так и те, которые обеспечивают противоракетную оборону. И это уже совершенно другой порядок», — заключил Яков Кедми.

Напомним, ранее китайское издание Sohu опубликовало материал, в котором рассказало о переполохе в США, где осознали, что страна оказалась беззащитной перед новейшим гиперзвуковым оружием России.