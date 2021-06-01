Рар: шпионский скандал с АНБ могли поднять нарочно перед саммитом Путина и Байдена

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Никого в Германии не удивили сообщения о том, что спецслужбы Дании помогали американскому Агентству национальной безопасности в слежке за европейскими политиками и в том числе за канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Об этом в комментарии изданию «Взгляд» заявил немецкий политолог Александр Рар, по словам которого все в Германии уже привыкли к тому, что американцы, преследуя собственные интересы, используют всех, кого только можно – и организации, и целые страны.

Поэтому в Германии по этому поводу выходит множество публикаций, в которых нет критики, ни в адрес Дании, ни в адрес США.

Удивительно, по словам Александра Рара, то, что с критикой в адрес Дании не выступило даже немецкое правительство.

«Это неприятная новость для немцев. Им не доверяют. Но ничего нового в этом нет, немцы все равно ничего не могут изменить», — добавил эксперт.

Также политолог предположил, что европейские СМИ могли обнародовать данные о слежке, которую американцы при помощи датских спецслужб вели за ведущими политиками Евросоюза, чтобы создать соответствующий информационный фон в преддверии российско-американского саммита на высшем уровне, до которого осталось чуть больше двух недель

«Некоторые европейцы боятся возможных договоренностей (президента США Джо) Байдена с (президентом РФ Владимиром) Путиным по неизвестным для них вопросам, — предположил Рар. — Также я не исключаю, что таким образом кто-то решил нанесли удар по Германии».

wikipedia.org / Агентство национальной безопасности США

Напомним, ранее крупнейшее немецкое ежедневное издание Suddeutsche Zeitung сообщило, что в 2012–2014 года Агентство национальной безопасности США вело слежку и прослушивало телефоны федерального канцлера германии Ангелы Меркель, главы МИД ФРГ и кандидата в канцлеры от СДПГ (Социал-демократической партии Германии). При этом, как отмечалось в статье, в этой слежке американцам помогали спецслужбы Дании, которые предоставили АНБ доступ на расположенную рядом с Копенгагеном специальную станцию, откуда и велась прослушка.

Данная станция, объяснялось в материале, давала возможность получить доступ к проходящим по дну Балтийского моря кабелям интернет-провайдеров. При чем, американцы, пользуясь станцией датских спецслужб, вели слежку за МИД Дании, Министерством финансов Дании и одной датской компанией, работавшей в сфере ВПК. Также, как отмечалось, американцы вели слежку за ведущими политиками Франции, Германии, Швеции, Нидерландов и Норвегии.