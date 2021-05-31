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Марков рассказал, какие инструменты воздействия на Украину Москва пока не использует

Ближнее зарубежье
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Марков рассказал, какие инструменты воздействия на Украину Москва пока не использует
Pr Scr youtube.com / 60 минут

Одной из тем, которые будут подняты на предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, станет Украина.

Уверенность в этом в беседе с изданием «Украина.ру» высказал генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Тема Украины будет обсуждаться. Я думаю, что она будет обсуждаться в том смысле, что Байден потребует от Путина гарантий, что не будет военного вторжения в Украину. В ответ на это Путин скажет, что военного вторжения не будет, если не будет военной операции в Донбассе, и Байден пообещает, что военной операции не будет», — предположил политолог.

Марков рассказал, какие инструменты воздействия на Украину Москва пока не использует
Федеральное агентство новостей /

В то же время Сергей Марков назвал нынешнюю позицию России по Украине недостаточной. По его словам, Россия должна выдвинуть Америке условие, чтобы та прекратила насильственную дерусификацию Украины, и не просто остановила этот процесс, а повернула его вспять.

«Законы о запрете русского языка (на Украине) должны быть отменены. Но я не уверен, что это прозвучит», — отметил Марков.

По словам эксперта, у России есть инструменты воздействия в данном вопросе, и это не только военные инструменты, но Москва их не использует.

Например, можно было бы проявить политическую волю и создать русскоязычный телеканал, который бы освещал украинскую проблематику. И даже не один телеканал, а три, чтобы продвигать три главные идеологии, противостоящие русофобскому необандеровскому оккупационному режиму Киева.

«Первая идеология — лево-социалистическая, вторая — православная, третья — общерусская имперская, — объяснил Марков. — Есть еще и демократическая идеология, поскольку нынешний киевский режим является антидемократическим, но этой идеологии нужно учиться. Сделайте хотя бы один, но нет ни одного».

Марков рассказал, какие инструменты воздействия на Украину Москва пока не использует
Федеральное агентство новостей /

Вещать эти каналы могли бы в интернете, а также на украинскую территорию можно передавать телевизионный сигнал, установив передатчики в Луганске, Донецке, в Крыму и даже напротив Одессы – в нейтральных черноморских водах. Телевещание на Харьков можно обеспечить, установив передатчики в Белгороде. То есть можно обеспечить покрытие телевизионным сигналом всех украинских территорий с русскоязычным населением, считает эксперт.

«Если будет хороший контент, вся Украина будет смотреть. К этому также нужно добавить радиостанции. Современные технологии позволяют делать радио таким, что все таксисты в Киеве будут слушать это радио из России, — заявил Марков. — И идеология этих ресурсов должна быть по-настоящему жесткой».

Украинское население поддержит подобные действия российской стороны, если та продемонстрирует настоящую жесткость по отношению к киевскому режиму, и чем жестче будет эта позиция, тем громче ей будут аплодировать простые украинцы, уверенно заключил Сергей Марков.

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