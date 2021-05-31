Марков рассказал, какие инструменты воздействия на Украину Москва пока не использует

Pr Scr youtube.com / 60 минут

Одной из тем, которые будут подняты на предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, станет Украина.

Уверенность в этом в беседе с изданием «Украина.ру» высказал генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Тема Украины будет обсуждаться. Я думаю, что она будет обсуждаться в том смысле, что Байден потребует от Путина гарантий, что не будет военного вторжения в Украину. В ответ на это Путин скажет, что военного вторжения не будет, если не будет военной операции в Донбассе, и Байден пообещает, что военной операции не будет», — предположил политолог.

Федеральное агентство новостей /

В то же время Сергей Марков назвал нынешнюю позицию России по Украине недостаточной. По его словам, Россия должна выдвинуть Америке условие, чтобы та прекратила насильственную дерусификацию Украины, и не просто остановила этот процесс, а повернула его вспять.

«Законы о запрете русского языка (на Украине) должны быть отменены. Но я не уверен, что это прозвучит», — отметил Марков.

По словам эксперта, у России есть инструменты воздействия в данном вопросе, и это не только военные инструменты, но Москва их не использует.

Например, можно было бы проявить политическую волю и создать русскоязычный телеканал, который бы освещал украинскую проблематику. И даже не один телеканал, а три, чтобы продвигать три главные идеологии, противостоящие русофобскому необандеровскому оккупационному режиму Киева.

«Первая идеология — лево-социалистическая, вторая — православная, третья — общерусская имперская, — объяснил Марков. — Есть еще и демократическая идеология, поскольку нынешний киевский режим является антидемократическим, но этой идеологии нужно учиться. Сделайте хотя бы один, но нет ни одного».

Федеральное агентство новостей /

Вещать эти каналы могли бы в интернете, а также на украинскую территорию можно передавать телевизионный сигнал, установив передатчики в Луганске, Донецке, в Крыму и даже напротив Одессы – в нейтральных черноморских водах. Телевещание на Харьков можно обеспечить, установив передатчики в Белгороде. То есть можно обеспечить покрытие телевизионным сигналом всех украинских территорий с русскоязычным населением, считает эксперт.

«Если будет хороший контент, вся Украина будет смотреть. К этому также нужно добавить радиостанции. Современные технологии позволяют делать радио таким, что все таксисты в Киеве будут слушать это радио из России, — заявил Марков. — И идеология этих ресурсов должна быть по-настоящему жесткой».

Украинское население поддержит подобные действия российской стороны, если та продемонстрирует настоящую жесткость по отношению к киевскому режиму, и чем жестче будет эта позиция, тем громче ей будут аплодировать простые украинцы, уверенно заключил Сергей Марков.