Психологи нашли дополнительное «хранилище» памяти у человека

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Исследование ученых из Ливерпульского университета показало, что человек обладает скрытым "хранилищем" памяти.

Специалисты рассказали, что благодаря ему некоторая информация запоминается на краткосрочный промежуток времени. Такие воспоминания постепенно забываются, но восстанавливаются при повторном просмотре, передает Scientific Reports.

Психологи проверили, как долго в памяти человека может храниться замаскированная информация. Добровольцам показали изображения, которые быстро сменяли друг друга или чередовались с пустым экраном. Среди них был целевой зрительный стимул — буква латинского алфавита. Респондентов спрашивали, увидели ли они эту картинку.

Эксперты установили, что маскировка не стирает и не изменяет память, а лишь ограничивает восприятие объекта. Они считают, что это доказывает наличие буферного «хранилища» в мозге человека.

Ранее сайт 360tv.ru сообщил, что ученые раскрыли причину "мозгового тумана" у переболевших ковидом. У пациентов возникают когнитивные нарушения, проблемы с памятью, бессонница и тревожность.