Депутат ЗакСа Четырбок назвал главный плюс инновационного проекта ТПУ

Народные новости / Мария Белякова

В ближайшее время в Северной столице хотят реализовать проект по строительству транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Депутат Заксобрания Денис Четырбок оценил идею.

Четырбок рассказал, что такой проект точно необходим Санкт-Петербургу, чтобы пассажиры транспорта чувствовали максимальный комфорт. По его словам, самое главное, чтобы горожанам было удобно передвигаться. Он также напомнил, что уже началось строительство Восточного скоростного диаметра. Спикер считает, что транспортные узлы необходимы, сообщает Nation News.

Проект, реализация которого планируется в будущем, обсудят на Петербургском международном экономическом форуме. Он пройдет со 2 по 5 июня. Концепция предполагает создание транспортных развязок, способных разгрузить дорожную сеть. Так, транспортные узлы хотят организовать на станции метро "Старая Деревня". Там объединят автобусные и трамвайные остановки, железнодорожную станцию, метро и перехватывающие парковки.