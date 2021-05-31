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Медиагруппа "Патриот" и канал "Правосудие" объявили об информационном партнерстве

Общество
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Медиагруппа «Патриот» и канал «Правосудие» объявили об информационном партнерстве
mediapatriot.ru / Prt Scr / Медиагруппа «Патриот»

Глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук объявил о начале информационного сотрудничества с новостным каналом "Правосудие".

Основная цель взаимодействия заключается в укреплении правовой системы России и борьбе с проявлениями коррупции. Также партнерство позволит повышать правовую культуру россиян и юридическую защиту граждан. Это поднимет престиж внутри страны и на международной арене.

"Считаю, что сотрудничество с Медиагруппой "Патриот" выводит наш ресурс на качественно новый уровень. Что нас объединяет? Прежде всего, цель – развитие нашей Родины. Наша задача – устранять с помощью правовых инструментов все, что мешает процветанию общества, бизнеса, государства", — подчеркнул главный редактор канала "Правосудие" Вадим Закон.

Столярчук, в свою очередь, поприветствовал нового информационного партнера. Он отметил, что издание не только информирует, но и учит читателей, воспитывает в них патриотизм. Аудитории будет доступен актуальный и качественный контент, который готовят профессионалы.

#партнерство #правосудие #патриот #медиагруппа
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