Ужесточение уголовного наказания для детей не снизит преступность — омбудсмен Митянина

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Подростковая жестокость — серьезная проблема в современном российском обществе, но решать ее посредством ужесточения уголовной ответственности для несовершеннолетних неэффективно, считает уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина.

«Я бы, как юрист, не торопилась делать вывод, что решением всех социальных проблем является ужесточение мер наказания. Это относится к категории правового романтизма, когда кажется, что если запретить социальные явления на бумаге, то они автоматически исчезнут. Надо хорошо понимать, откуда берется детская жестокость», — рассказала омбудсмен.

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев напал с огнестрельным оружием и СВУ на учеников и учителей гимназии, которую окончил за несколько лет до этого. По мнению Митяниной, молодого человека на преступление могло толкнуть то сочетание факторов, которое зачастую приводит к коллапсу в подростковой психике и трагическим последствиям. В первую очередь это непонимание со стороны измотанных работой родителей и других взрослых.

«Я бы отнесла к числу таких триггеров, спусковых механизмов детской жестокости, прежде всего, эмоциональный вакуум, в котором оказывается подросток. Это невозможность найти близкого взрослого, который по настроению и поведению поймет, что подростку нужна психологическая помощь», — отметила Митянина на брифинге Медиагруппы «Патриот».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Во вторых, огромную роль играет особенность психотипа самого подростка, который в определенном возрасте становится «абсолютно беззащитным» перед окружающей средой. В виртуальном пространстве, где дети проводят все больше времени, не формируются нужные навыки общения друг с другом — для этого нужен живой, настоящий социум.

То, что у современных детей «сдают нервы», демонстрирует рост и подростковой преступности, и суицидальных тенденций среди молодежи, констатирует Митянина. Ситуацию можно спасти, ключевым образом изменив прохладные отношения между родителями и детьми — это так называемое «ответственное родительство» и обсуждение волнующих подростков проблем «глаза в глаза».

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