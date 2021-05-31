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МИД Чехии обозначил желание нормализовать отношения с Россией

Политика
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МИД Чехии обозначил желание нормализовать отношения с Россией
wikipedia.org / Daniel Baranek / CC BY-SA 3.0

России стоит прекратить называть Чехию недружественным государством, заявили во внешнеполитическом ведомстве республики.

Дипломаты отметили, что такой шаг Кремля позитивно отразится на снижении напряженности в отношениях между странами. Сейчас необходимо думать о возможности возвращения к дипломатическому диалогу, резюмировали в ведомстве.

Ранее стало известно, что Москва внесла Чехию в список недружественных стран. Такое решение было принято после бездоказательных отвинений в сторону Кремля о "причастности" ко взрву склада во Врбетице.

#россия #кремль #мид чехии
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