Президент Армении подписал указ об отстранении Айвазяна от должности главы МИД

president.am / Аппарат Президента Республики Армения

Президент Армении Армен Саркисян одобрил отставку министра иностранных дел Ары Айвазяна. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Айвазян подал заявление об отставке 27 мая. Покинуть пост главы МИД он решил, чтобы ни у кого не возникло подозрений о том, что дипведомство может согласиться с идеями, идущими вразрез с национальными интересами. Речь идет о предложении и. о. премьера Армении Никола Пашиняна отвести войска от армяно-азербайджанской границы и разместить там международных наблюдателей.

"Освободить от занимаемой должности исполняющего обязанности министра иностранных дел Ару Айвазяна", — написано в указе.

Ранее Россия предложила создать трехстороннюю комиссию для решения ситуации на границе Армении и Азербайджана. В Ереване поддержали эту инициативу, передает сайт 360tv.ru.