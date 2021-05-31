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Новые пересадочные узлы обеспечат развитие транспортной инфраструктуры Петербурга

Экономика
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Новые пересадочные узлы обеспечат развитие транспортной инфраструктуры Петербурга
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

ТПУ по московскому формату могут появиться в Северной столице. Специалист Чекмарев выяснил, что это принесет городу.

Эксперт в вопросах общественного транспорта Александр Чекмарев оценил перспективы строительства в Петербурге транспортно-пересадочных узлов. Он уверен, что город испытает заметное облегчение по части транспортной нагрузки, пишет "ПолитРоссия".

Международный экономический форум начнется в Петербурге 2 июня. Одним из его значимых мероприятий станет подписание договоренностей между организацией "Мегалайн" и правительством Северной столицы. В городе собираются создать пилотные транспортно-пересадочные узлы по примеру хабов Москвы.

Ключевое нововведение — отделение друг от друга пассажирского потока от транспортного, чтобы сделать передвижение горожан более удобным, а также уменьшить время пересадки между различными типами транспорта. Так, для пользователей системы сделают комфортабельный переход между ж/д станцией, метро, автобусными и трамвайными остановками и автомобильным паркингом.

Инвестиции в проект оцениваются в размере 186 млрд рублей. Чекмарев подчеркивает, что новые транспортные точки принесут пользу любому городу, а затраты быстро себя окупят.

#санкт-петербург #инфраструктура #транспортно-пересадочный узел #Мегалайн #Чекмарев
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