Новые пересадочные узлы обеспечат развитие транспортной инфраструктуры Петербурга

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

ТПУ по московскому формату могут появиться в Северной столице. Специалист Чекмарев выяснил, что это принесет городу.

Эксперт в вопросах общественного транспорта Александр Чекмарев оценил перспективы строительства в Петербурге транспортно-пересадочных узлов. Он уверен, что город испытает заметное облегчение по части транспортной нагрузки, пишет "ПолитРоссия".

Международный экономический форум начнется в Петербурге 2 июня. Одним из его значимых мероприятий станет подписание договоренностей между организацией "Мегалайн" и правительством Северной столицы. В городе собираются создать пилотные транспортно-пересадочные узлы по примеру хабов Москвы.

Ключевое нововведение — отделение друг от друга пассажирского потока от транспортного, чтобы сделать передвижение горожан более удобным, а также уменьшить время пересадки между различными типами транспорта. Так, для пользователей системы сделают комфортабельный переход между ж/д станцией, метро, автобусными и трамвайными остановками и автомобильным паркингом.

Инвестиции в проект оцениваются в размере 186 млрд рублей. Чекмарев подчеркивает, что новые транспортные точки принесут пользу любому городу, а затраты быстро себя окупят.