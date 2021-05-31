Разгрузят дорожную сеть: депутат Чебыкин объяснил необходимость развития ТПУ в Петербурге

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Транспортно-пересадочные узлы необходимы Санкт-Петербургу, ведь они позволят разгрузить дорожную сеть, заявил депутат ЗакСа Константин Чебыкин.

На сегодняшний день тема модернизации транспортной инфраструктуры особенно актуальна для города, рассказал парламентарий в комментарии "ПолитЭксперту". По его словам, в Москве давно реализуются проекты данной направленности. Санкт-Петербург, будучи вторым по величине городом России, просто обязан соответствовать стандартам.

"Я рад, что эта тема опять поднята, потому что те предложения, которые были по автовокзалам, фактически уже не работают. Но Санкт-Петербургу просто необходимы ТПУ, чтобы разгрузить дорожную сеть. Этим вопросом надо срочно заниматься", — рассказал депутат.

Транспортные узлы необходимо расположить на окраинах города так, чтобы люди могли добираться до автовокзалов и пересаживаться на междугородние и международные рейсы, отметил Чебыкин. Это позволит разгрузить центр города, где в час пик и без того достаточно плотный трафик.