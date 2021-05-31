Бутина объяснила, почему Россия должна проявить гуманность к Софье Сапеге

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

На рейсе авиакомпании Ryanair вместе с сооснователем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем летела его девушка, россиянка Софья Сапега. Сейчас она находится в руках белорусских правоохранителей и обвиняется в «разжигании вражды».

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» член Общественной палаты РФ Мария Бутина объяснила, почему соотечественницу не стоит бросать на произвол судьбы даже в случае, если ее вину докажут.

«Даже если вину Сапеги признают, нам, как россиянам и правозащитному сообществу, необходимо обеспечить ей максимально гуманные условия содержания. Я всегда здесь привожу в пример связи с родными. Наших граждан часто дискриминируют по признаку гражданства. <…> Нужно бороться против таких ситуаций. Потому что если не мы, то кто? Государство должно за своих граждан вставать горой. Виноват или не виноват – неважно. Все, что мы можем делать для облегчения участи нашего гражданина, мы делаем», — подытожила общественница.

Подробнее о посадке самолета Ryanair в минском аэропорту 23 мая вы можете прочитать в нашем материале. «Политика Сегодня» также ранее писала о личности Романа Протасевича. Некоторые СМИ заподозрили белорусского оппозиционера в участии в вооруженном конфликте на Донбассе на стороне украинских националистических группировок.