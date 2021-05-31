Проект «Горская» ускорит развитие Петербурга и привлечет туристов

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Проекты транспортно-пересадочных узлов и территории опережающего социально-экономического развития "Горская" в Санкт-Петербурге оценил архитектор Михаил Мамошин.

Два важных проекта по развитию Северной столицы представят на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он пройдет в городе со 2 по 5 июня. Транспортно-пересадочные узлы нового поколения планируют создать по образу уже существующих в Москве. ТПУ объединят автобусные, трамвайные остановки, станции метро и железнодорожные платформы. Это позволит разгрузить транспортные развязки. Интеграция железной дороги и другого транспорта является важной задачей, подчеркнул Мамошин в беседе с "Экономикой сегодня".

"У нас есть несколько вокзалов, железнодорожных станций, поэтому можно только приветствовать реализацию таких проектов и проведение работ. По большому счету идет улучшение качества транспортной инфраструктуры, а Петербургу чуть-чуть этого не хватает", — объяснил архитектор.

Также он оценил важность проекта территории опережающего социально-экономического развития "Горская". Он состоит из института, кадетского колледжа и общежития, инновационного парка, портовой набережной и смотровой площадки на дамбе.

"Я полностью поддерживаю этот проект, потому что речь идет о благоустройстве прибрежного пространства и берега в сторону залива. Потому что там на сегодняшний день сохраняется депрессивное пространство", — отметил Мамошин.

Разработчики воплотили в проекте идею объединения зон для работы и отдыха. Промышленная территория станет экологичной благодаря озеленению. Предполагается, что обновленная площадка ускорит развитие Северной столицы, станет одной из современных достопримечательностей и будет привлекать туристов.