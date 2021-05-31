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Суд вынес еще одно решение в пользу Пригожина по иску о защите чести и достоинства

Общество
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Суд вынес еще одно решение в пользу Пригожина по иску о защите чести и достоинства
TACC  / Метцель Михаил

Рассмотрение судебного иска петербургского предпринимателя Евгения Пригожина к Владимиру Милову о защите чести и достоинства проходило в Черемушкинском районном суде Москвы.

По решению суда распространенные о Пригожине сведения признаны недостоверными и оскорбительными. Кроме того, суд принял решение удовлетворить несколько исковых требований. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Конкорд".

"Обязать Милова удалить оспариваемые сведения из публичного доступа в течение десяти дней с момента вступления решения в силу. В случае невыполнения требования судом установлена неустойка в размере 1 тыс. рублей в день; взыскать с ответчика в пользу Евгения Викторовича компенсацию причиненного морального вреда в сумме 60 тыс. рублей, а также расходы по госпошлине", — говорится в сообщении.

vk.com  / Пресс-служба компании «Конкорд»

Ранее постановлением Люблинского суда Москвы Владимира Милова уже обязали выплатить 350 тыс. рублей Евгению Пригожину по аналогичным искам. Он распространял несоответствующие действительности высказывания на YouTube-канале "Навальный Live".

#суд #евгений пригожин #милов
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