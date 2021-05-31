Порошенко возмущен преступным бездействием Киева, из-за которого достроят «СП-2»

Pr Scr twitter.com /

Бывший президент Украины, а ныне председатель партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко обвинил действующую власть в «бездействии» по российскому трубопроводу «Северный поток — 2» («СП-2»). По его мнению, в недавнем отказе Соединенных Штатов от антироссийских санкций виноват не президент Джозеф Байден, а действующий украинский лидер Владимир Зеленский, передает издание «ПолитНавигатор».

«Фактически на сегодняшний день мы должны признать, что "Северный поток — 2" будет достроен из-за вашего преступного бездействия. И Украина превратится из мощной транзитной страны в Беларусь-2. На что вы нас обрекаете? Оказаться в энергетическом стойле Москвы. Это приглашение России – не быть союзником в Брюсселе, дрейф в сторону России», — заявил экс-президент.

Порошенко также настоял на том, что именно благодаря неверному политическому курсу Владимира Зеленского Украина до сих пор не вошла в Североатлантический альянс:

«Вещи надо называть своими именами – это не нас не пригласили на саммит НАТО, а это пан Зеленский не смог добиться присутствия в НАТО и обеспечить международную коалицию с поддержкой Украины и защиту страны с помощью формирования этой коалиции, которую мы создали в 2014 году».

Ранее «Политика Сегодня» писала о том, сколько попыток предпринимала Украина для вступления в НАТО.