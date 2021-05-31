«Не просто боевик»: Вострецов рассказал, почему россиянам понравился «Турист»

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Секрет успеха фильма "Турист" кроется в демонстрации реальных событий и в том, как Россия борется за справедливость, заявил депутат Государственной думы Сергей Вострецов.

Политик подчеркнул, что в фильме отсутствуют привычные клише. Именно поэтому кинолента вызывает большой интерес у россиян. "Турист" повествует нетипичную историю о профессионалах из России, которые достойно выполняют свой долг. Зрителю не стыдно за соотечественников на экране, потому что инструкторы помогают жителям ЦАР дать отпор бандитам.

"То, что наши спецы показаны не алкоголиками и разгильдяями, как в американских фильмах, так иначе и быть не могло. Они высокопрофессиональные люди, которые четко и грамотно выполняют свои задачи. Ну а то, что они выполняют большую и важную работу по поддержке справедливости — это тоже хорошо", — уточнил депутат.

Кроме этого, Вострецов отметил, что "Турист" не просто боевик про события в ЦАР, а настоящий патриотический фильм. Москва протянула руку помощи нуждающемуся государству и помогла вернуть мир и спокойствие.

"Россия всегда оказывала помощь слабому и всегда стояла за справедливость. Спокойно сидеть и ждать, когда убивают ни в чем невиноватых людей, мы не можем. Поэтому мы и в Сирии с терроризмом боремся", — цитирует политика ФАН.

Депутат уверен, что похожие фильмы будут появляться и дальше. Остается еще немало достойных экранизации событий, в которых Россия сыграла важную роль, резюмировал Вострецов.

Премьера фильма для россиян состоялась 19 мая на телеканале "НТВ".