Процедуру вакцинации в Подмосковье прошли более миллиона человек

Федеральное агентство новостей / Марина Челак

Прививку от коронавируса в Подмосковье сделали более миллиона человек. Миллионную вакцину сделала 85-летняя жительница Домодедова Валентина Ефимова.

Пенсионерка рассказала, что укол препаратом она перенесла легко. И сейчас ожидает заключительную процедуру.

В подмосковных медицинских учреждениях фиксируют рост спроса на вакцину. Медики отмечают, что прививочные пункты загружены практически на полную. В ряде городов области было принято решение открыть круглосуточные пункты вакцинации, передает сайт 360tv.ru.

Московская область лидирует по темпам вакцинации среди других регионов России. Власти Подмосковья отмечают, что люди активно интересуются возможностью защититься от коронавирусной инфекции. Они считают, что миллион поставленных вакцин — это не предел.