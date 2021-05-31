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Председатель Госдумы Вячеслав Володин разделил мнение первого вице-премьера Андрея Белоусова, который раскритиковал металлургические компании в получении сверхприбыли за счет государства.

«Но совершенно очевидно, что недопустимо, когда на внутреннем рынке необоснованно растет цена на продукцию, а компании получают сверхдоходы, прекрасно понимая за чей счет», — написал Володин в Telegram-канале.

Председатель ГД считает, что это недоработка Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Министерства экономического развития, так как они должны были сдержать рост цен. А Госдума, со слов Володина, проработает этот вопрос в течение недели.

Ранее, вице-премьер Андрей Белоусов заявил о том, что металлургические компании должны вернуть в бюджет государства 100 млрд рублей сверхприбыли.