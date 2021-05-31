«Ложка дегтя будет позже»: «Единой России» подсластили праймериз

er.ru / Пресс-служба

30 мая завершились праймериз «Единой России» («ЕР») — предварительные выборы, в ходе которых избиратели определяют самого достойного кандидата для грядущих выборов в Госдуму.

Раньше эта процедура была закрытой и существовала лишь внутри партии, однако в нынешнем голосовании мог принять участие любой. И россияне воспользовались этой возможностью: по словам главы федерального оргкомитета праймериз, сенатора Александра Карелина, свой голос на сайте предварительного голосования оставили почти 12 миллионов человек (на полтора миллиона больше, чем в 2016 году).

«Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что это самое масштабное предварительное голосование за историю праймериз, которые проводила "Единая Россия", — рассказал журналистам лидер партии Дмитрий Медведев. — В период пандемии это был непростой выбор и непростые организационные процессы. Система выдержала, она прошла проверку на прочность».

vk.com / Дмитрий Медведев

Впервые праймериз проводились с помощью электронного голосования. Впервые в голосовании приняло участие так много людей, не состоящих в «ЕР». По числу общественников, активистов и волонтеров эти предварительные выборы опережают все предыдущие праймериз.

В списках победителей в одном ряду с видными депутатами – простые люди, получившие шанс пойти в политику. В Иркутской области, к примеру, одним из лидеров праймериз стал главврач областной детской клинической больницы, детский хирург Юрий Козлов.

Из 320 действующих депутатов Госдумы от «Единой России» более 100 не принимали участие в праймериз. Таким образом, почти треть кресел могут занять новоиспеченные парламентарии, объяснил Александр Карелин. Это прямое доказательство того, что «механизм» праймериз сработал, убежден руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем, политолог Петр Кирьян.

«Механизм сработал, потому что появились новые лица в партии, которые пойдут на выборы. Было заявлено, что партия хочет обновляться – вот это как раз пример того, как это делается. Есть не только политики, но и волонтеры, и производственники, и неравнодушные люди. Причем для партии это не первые праймериз, то есть это еще и устойчивый механизм», — заявил эксперт.

«Гвоздем программы» стало именно электронное голосование. Виртуальные выборы предпочли шесть миллионов человек – половина от всего числа проголосовавших. Петр Кирьян добавил, что в будущем эта тенденция будет набирать обороты. Электронную систему представления кандидатов и проведения праймериз будут осваивать все больше регионов.

Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов согласился с коллегой из Института региональных проблем. Количественные показатели действительно впечатляют, и с этим трудно спорить, заверил политолог.

«Это очень много [12 миллионов человек], — подчеркнул Куртов. — Посмотрим по качественным показателям: если обратиться к тем итогам, которые есть в информационном поле, то можно сказать, что праймериз сделали свое дело на отличную оценку. Действительно отобраны самые разные люди, избиратели смогли, так сказать, посмотреть весь "набор" кандидатов. Для этого предварительные выборы и нужны. Лучше всего сработала электронная система, которая действительно хороша. Почти на уровне с очным голосованием».

Невские Новости / Александр Гришин

Впрочем, без недостатков не обошлось. Несколько раз в ходе предварительных выборов официальный сайт праймериз отказывался работать. В партии объяснили неполадки «хакерскими атаками», которые, к тому же, имеют «трансграничный характер». Замсекретаря генсовета единороссов Сергей Перминов признался журналистам, что не хочет озвучивать подозрения однопартийцев во избежание международного скандала.

Если в ходе голосования и были другие минусы, то в Кремле о них узнают много позже, подытожил Алексей Куртов:

«Ложка дегтя будет позже, она в данном случае не проявляется сразу. Мы ее можем ждать в ближайшие два-три дня, когда партийные структуры начинают осмысливать результаты. По прямому подсчету говорить о недостатках пока невозможно. Пока все очень вдохновляюще».

Наряду с общественниками, депутатами и детскими врачами в народные избранники баллотировались и творческие личности. К примеру, экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова ранее также выразила желание работать в Госдуме на благо соотечественников, однако вместо всенародной поддержки встретила волну негодования. По результатам прошедших праймериз певица не смогла набрать необходимого числа голосов.