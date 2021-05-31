Реализация проекта по созданию ТПУ в Петербурге способна дать мультипликативный эффект

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Обновление транспортной инфраструктуры и строительство новых ее объектов в Санкт-Петербурге способно дать мультипликативный эффект, уверены эксперты.

Компания "Мегалайн" на Международном экономическом форуме (ПМЭФ) планирует подписать соглашение на реализацию проекта о транспортно-пересадочных узлах (ТПУ). За образец был взят успешный опыт подобных хабов в Москве. ТПУ будет выполнять транспортную, деловую, гостиничную и общественную функцию.

Для реализации национального проекта будут рассмотрены территории рядом со станциями метрополитена "Гражданский проспект", "Улица Дыбенко", "Старая Деревня", "Проспект Большевиков", "Купчино", "Парнас", "Рыбацкое" и "Проспект Ветеранов", пишет ФАН.

На станции метро "Старая Деревня" предлагается создать многофункциональную зону пересадки с эффективным взаимодействием различных видов транспорта. ТПУ объединит пять точек: автобусные и трамвайные остановки, железнодорожную станцию, ж/д платформу и станцию метро.

Кроме этого, специалисты предлагают разместить офисы и гостиничные номера на возводимых пространствах. Предлагаемая концепция предусматривает озеленение и создание парковых зон.

Реализовать проект компания хочет в рамках городской программы "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга", которая предусматривает строительство 61-го хаба. Концепция оценивается в 186 млрд рублей.