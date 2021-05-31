Депутат Цивилев назвал главную фишку будущего комплекса на территории «Горской»

Невские Новости / Владислав Азнауров

Бывшая петербургская промзона "Горская" в скором времени может превратиться в новое культурное пространство. Проект реновации района предложила компания "Мегалайн".

Проект нового "зеленого" комплекса на берегу Финского залива будет подписан и реализован на Международном экономическом форуме (ПМЭФ). Его авторы надеются на то, что обновленный район станет местом притяжения туристов и петербуржцев. Бывшая промзона может превратиться в район с музеем дамбы, велодорожками, парками, смотровой башней и марину на 120 яхт.

В беседе с изданием "Слово и Дело" депутат ЗакСа Алексей Цивилев отметил, что в городе уже есть пример удачной реновации бывшей промышленной зоны — "Севкабель Порт", который превратили в креативное пространство и место для проведения культурных мероприятий. А фишкой "Горской" станет экологичность.

При этом от переноса промышленных районов в отдаленные части города выиграют все: и предприятия, и горожане. Новая локация не только разгрузит транспортный поток, но и станет новой зеленой зоной. Но это будет сделано не в ущерб научному и производственному потенциалу Петербурга.

"Что нужно сейчас горожанам? Ответ: остро не хватает зеленых зон, зон прогулок. Вы зайдите в "Новую Голландию" или "Севкабель Порт" — территория бывших промзон здесь моментально обрела десятки тысяч посетителей, которые приходят туда ежедневно", — напомнил депутат.

Популярность новых кластеров, по словам депутата, наглядно иллюстрирует запрос петербуржцев на места для отдыха, развлечений и прогулок. И это должно вдохновить градостроителей на развитие Северной столицы в этом направлении, а не на бездумную застройку города жилыми кварталами, как "спичечными коробками". Тем более, город предоставляет все возможности для своей сбалансированной застройки.