Вострецов предложил создать на месте промзоны «Горская» туристический кластер «с экзотикой»

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Промзону "Горская" в Санкт-Петербурге планируют превратить в новый туристический центр. Депутат Сергей Вострецов рассказал, как можно развить потенциал берега Финского залива.

Санкт-Петербург готовится к заключению соглашения с компанией "Мегалайн" для развития береговой линии Финского залива. Грандиозный проект по редевелопменту промзоны "Горская" задействует "зеленые" технологии, чтобы создать новую туристическую "жемчужину" Северной столицы. На территории создадут музей дамбы, смотровую площадку, а также парк инноваций и кадетский колледж.

Депутат Госдумы Сергей Вострецов объяснил, в каком случае амбициозный проект будет пользоваться успехом среди туристов.

"Зону Финского залива, конечно, нужно использовать, восстанавливать порты. Можно там сделать туристический кластер с отелями, экзотикой. Многие иностранцы поехали бы, чтобы полюбоваться таким видом", — предложил парламентарий в беседе с Nation News.

Второй частью масштабной сделки станет проект по развитию общественного транспорта. Горожан простимулируют отказаться от личных автомобилей ради собственного удобства. Вострецов убежден, что все это сделает Санкт-Петербург экологичной и комфортной средой для туристов и местных жителей.