«Деревня дураков» из LEGO: петербургский дизайнер прославил героев «Каламбура» на весь мир

ИА «Политика Сегодня» /

Петербургский дизайнер и художник, который ранее покорил российский интернет авторскими набором LEGO с Бабой-ягой и русским фольклором, снова удивил публику: на этот раз он выпустил конструктор с героями тележурнала «Каламбур» из «Деревни дураков».

В набор входит домик, фигурки персонажей, бутылки самогона и даже безумной пчелы, которая недавно вновь обрела популярность в социальных сетях и даже стала мемом.

«В России на народные темы дай бог выйдет что-нибудь раз в год, это преступно мало. Мне кажется, надо делать больше разнообразных по жанрам произведений на тему культур народов нашей страны <...> народная культура может быть разнообразной — и смешной, и страшной, и крутой, и милой», — заявлял в интервью «Бумаге» Бизяев.

«Деревня дураков» — выходивший в 1996-2001 годах проект «Каламбура», высмеивающий стереотипы русской культуры. Как правило, в скетчах персонажи Мужик и Морячок пытаются выпить, однако попадают в различные неприятные истории. Например, получают от женщины карательной сковородкой и убегают от медведя.