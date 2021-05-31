Политика Общество Экономика Ближнее зарубежье Европа и США Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Реновация промзоны "Горская" укрепит позиции Петербурга в туризме

Общество
58

Реновация промзоны «Горская» укрепит позиции Петербурга в туризме
Федеральное агентство новостей  / Владислав Куликов

Масштабный проект реновации территории промзоны "Горская" у Финского залива представят гостям ПМЭФ-2021. Реализация плана позволит сильнее укрепить позиции Петербурга в туризме.

Согласно проекту, на территории бывшей строительной площадки комплекса защитных сооружений "Горская" планируется создать современные деловые и туристические кластеры. По мнению авторов, это поможет Петербургу принимать туристов круглый год, невзирая на традиционный зимний спад, сообщает ФАН.

На месте многолетней промзоны появятся парк инноваций, морской кластер, музей дамбы с обзорной площадкой, благоустроенная портовая набережная, а также многофункциональные объекты инфраструктуры для бизнеса.

Соответствующие документы готовятся подписать администрация Санкт-Петербурга и компания "Мегалайн" во время Международного экономического форума (ПМЭФ). Также планируется подписание еще нескольких крупных инвестиционных проектов.

#санкт-петербург #туризм #развитие #реновация #промзона #горская #защитные сооружения #курортный район #ПМЭФ-2021
Россия за день. Главное: Волгоград меняет время, в Заволжье примерили страшный туалет
Россия за день. Главное: Волгоград меняет время, в Заволжье примерили страшный туалет
Россия
18:01 | 31 мая
«Деревня дураков» из LEGO: петербургский дизайнер прославил героев «Каламбура» на весь мир
«Деревня дураков» из LEGO: петербургский дизайнер прославил героев «Каламбура» на весь мир
Россия
17:57 | 31 мая
Центробанк определил минимальный лимит для денежных транзакций через СБП
Центробанк определил минимальный лимит для денежных транзакций через СБП
Экономика
17:54 | 31 мая