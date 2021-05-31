Москва выделит 856,5 млн рублей на достройку ледовой арены в Новосибирске

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Правительство РФ дополнительно выделит из резервного фонда 856,5 млн рублей на строительство многофункциональной ледовой арены в Новосибирске. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Строительство арены идет с 2019 года и завершится в 2022 году. Именно на этой площадке в 2023 году пройдут основные матчи первенства мира по хоккею среди юниоров. Здесь же состоятся торжественные церемонии открытия и закрытия чемпионата. В будущем на арене смогут проходить и другие крупные соревнования по хоккею, фигурному катанию и шорт-треку. Ледовый комплекс рассчитан на 10,5 тысячи зрителей», — уточняется на сайте Правительства.

На строительство арены было направлено более 3,5 млрд рублей из федерального бюджета. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников попросил Мишустина о дополнительном финансировании. По итогам встречи председатель правительства поручил Минспорту, Минфину и Минэкономразвития совместно с правительством Новосибирской области проработать этот вопрос и представить согласованные предложения в кабмин.