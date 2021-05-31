Новый проект Горской привлечет более 60 млрд рублей инвестиций в Петербург

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Промзону возле станции Горская в Курортном районе Петербурга планируют превратить в многофункциональный центр для бизнеса и туризма.

Масштабное обновление территории вокруг Горской предусматривает строительство предприятий в сфере бизнеса и туризма, а также создание объектов культуры и развлечений. Жители пригорода также смогут оценить новый объект, он окажет положительное влияние на сокращение маятниковой миграции людей, так как новая площадка будет способна предоставить необходимые рабочие места.

Для полноценной работы обновленной территории планируют разработать транспортно-пересадочные узлы (ТПУ). Такие объекты способны увеличить транспортную доступность, что повлечет за собой приток туристов. Концепция проекта объединит интересы туристического кластера, местных жителей и представителей бизнеса.

Инновационный проект представят на Международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проведут в КВЦ "Экспофорум". Он пройдет в Петербурге со 2 по 5 июня. На мероприятии планируется подписание соглашения о намерениях в рамках масштабной реновации территории в "Горском". Реализацией проекта займется компания "Мегалайн". Объем инвестиций превысит 60 млрд рублей.