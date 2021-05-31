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Лавров обозначил готовность России к отключению от SWIFT

Политика
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Лавров обозначил готовность России к отключению от SWIFT
Федеральное агентство новостей  / Александр Чикин

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал предложение по отключению России от системы международных банковских переводов SWIFT.

По его словам, подобный сценарий развития событий не станет неожиданностью для Кремля.

"Соответствующие финансовые власти готовят возможные решения, если будет предпринята попытка подорвать наши возможности", — добавил он.

Кроме того, дипломат отметил, что поведение западных партнеров России сложно предсказать. ЕС и США неоднократно доказывали, что могут прибегнуть к неправомерным решениям без каких-либо на то причин, резюмировал он.

#россия #запад #swift
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