Новая зона «Горская» позволит создать в Петербурге дополнительный городской центр

megalinestroy.ru / Мегалайн

Компания "Мегалайн" собирается реализовать проект новой зоны "Горская" на территории бывшей промзоны в Санкт-Петербурге. Архитектор Илья Заливухин оценил возможности проекта.

Планируется, что на месте промзоны у Финского залива будут построены институт, музей дамбы, смотровая башня, парк инноваций, а также портовая набережная. Для удобства жителей там обустроят велосипедные дорожки.

Градостроитель в интервью iReactor объяснил, в чем ценность подобных проектов для развития города. Проектировщики угадали с местом постройки, ведь Балтийское море — главная жемчужина города. Новая "Горская" позволит создать в Санкт-Петербурге дополнительный городской центр.

Такие центры просто так не появляются — нужны определенный ресурс и социальная инфраструктура. Архитектор уверен, что редевелопмент с использованием зеленых технологий позволит включить "Горскую" в природный и социальный каркас города. Новый проект позволит снизить транспортную нагрузку в "Севкабель Порт". Кроме этого, "Горская" станет еще одной туристической точкой.

Эксперт считает, что в Санкт-Петербург необходимо привлекать больше туристов, получая от этого доход в бюджет. Именно туризм привлекает лучший человеческий капитал. Те, кто сначала приехал на экскурсию, затем возвращаются и переезжают жить в город, открывают свой бизнес и платят налоги.

Заливухин подчеркнул, что новый проект компании "Мегалайн" по реновации бывшей промзоны отличное и здравое предложение.