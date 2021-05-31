Уральский стрелок проведет ближайшие два месяца в СИЗО

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Бывший полицейский Сергей Болков, устроивший стрельбу в Екатеринбурге, арестован на два месяца. Мужчина в ходе судебного заседания признал вину.

Согласно решению Чкаловского районного суда Екатеринбурга, Болков пробудет в СИЗО до 29 июня. Накануне Болков был задержан в своей квартире, откуда открыл стрельбу по прохожим. В результате его действий пострадали двое людей — несовершеннолетняя девочка и сотрудник Росгвардии.

Как стало известно ранее, причиной стрельбы стал длительный запой Болкова. Анализы показали наличие в крови 1,15-1,17 промилле алкоголя. Кроме того, при задержании в квартире были обнаружены пустые бутылки алкоголя.