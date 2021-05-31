Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Член Общественной палаты РФ, журналистка Мария Бутина сравнила отношение к сотрудникам полиции в России и США.

Речь об этом зашла на пресс-конференции в Медиагруппе "Патриот". Журналистка встала на защиту полицейского из Новосибирска, который случайно выстрелил в голову задержанному. В результате молодой человек скончался.

"На сотрудников полиции было совершено нападение, сотрудника пинают, в попытке пресечь — сотрудник показывает оружие, там видна серьезность намерения. И, насколько знаем по информации МВД, там он непроизвольно произвел выстрел. Но мы знаем, если угрожают жизни — полиция может стрелять", — напомнила общественница.

Федеральное агентство новостей / Денис Машкин

Как отметила Бутина, речь идет о правильных действиях сотрудника полиции, так как он находится на передовой борьбы с преступностью.

"Мы забываем — кто нас защищает? Есть кое-что, что можно у США взять: заходишь в любую комнату, там однозначная реакция от граждан: "Спасибо за службу". Нужно это перенять и выучить наизусть", — заключила она.

Ранее СК РФ по Новосибирской области переквалифицировал действия инспектора ДПС, выстрелившего в голову 19-летнему юноше, в причинение смерти по неосторожности.