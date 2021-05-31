Гостям ПМЭФ-2021 покажут проект намывного острова в Финском заливе

/ Кирилл Конторщиков

Участникам и гостям ПМЭФ-2021 представят проект "Залив островов". Он подразумевает создание жилой и деловой зоны на искусственном острове в Финском заливе.

Авторами проекта выступили компании "Мегалайн" и "Зингер Девелопмент". По замыслу предпринимателей, располагаться будущий остров должен в пяти километрах от "Лахта-центра", сообщает Piter.tv.

Площадь намывной суши составит 200 гектаров, из них 3,2 млн квадратных метров отдадут под жилую застройку, 1,8 млн кв. м — под коммерческую, наконец, 0,2 млн кв. м. достанется школам, больницам, детским садам и другим социальным объектам.

Спикеры утверждают, что "Залив островов" — полностью экологичный проект, поскольку на территории намыва не будет автомобилей. Вместо них предлагается использовать автоматический электрический транспорт, трамваи, персональные микровагоны и велосипеды.